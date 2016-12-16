Администрация "ДНР" пообещали выделить жилье в Енакиево около 600 наемникам из Чечни - ИС

Об этом сообщает группа «Информационное сопротивление».

По ее данным, командование незаконных вооруженных формирований наемников из РФ, сформированных из боевиков из Чечни, пытается «легализовать» подчиненный личный состав на оккупированных территориях Донецкой области.

Читайте также"Обещали ежедневно выплачивать по $200": Задержанные наемники "ДНР" рассказали, почему воевали

«В частности, проведены переговоры командиров боевиков с «представителем администрации главы ДНР» Афендиковим (бывший «мэр» Дебальцево), который пообещал обеспечить выдачу «паспортов ДНР» и других документов, а также решить проблему выделения постоянного жилья в личное владение для чеченских боевиков в Енакиево (около 600 человек)», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по данным ИС, в "ЛНР" составляют списки проукраински настроенных граждан.