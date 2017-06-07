Ситуация в зоне АТО остается сложной: 85 вражеских обстрелов, ранены 8 военных

За прошедшие сутки пророссийские незаконные вооруженные формирования 85 раз открывали огонь по позициям Вооруженных Сил Украины, ранены восемь бойцов сил АТО. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Отмечается, что не прекратили захватчики обстреливать и жилые кварталы прифронтовых населенных пунктов.

На приморском направлении боевики 25 раз применяли оружие против украинских воинов, чаще всего - в районе населенного пункта Чермалык, где неоднократно били по позициям сил АТО из минометов калибра 120 мм и один раз из реактивных систем залпового огня. Также под вражеские обстрелы попадали укрепления вблизи Водяного, Широкино, Гнутово, Тарамчука, Павлополя, Новотроицкого и Марьинки. Там противник в основном использовал стрелковое оружие, гранатометы, на некоторых участках - 82-мм минометы и вооружение БМП.

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На Донецком направлении, по данным штаба, НВФ 28 раз открывали огонь по опорным пунктам ВС Украины. Подчеркивается, что география вражеских обстрелов остается постоянной: прошлой ночью такие факты зафиксированы в районе Авдеевки, Каменки, Верхнеторецкого, Новгородского, Зайцево, Новолуганского и Троицкого. Противник активно применяет стрелковое оружие, гранатометы различных модификаций, минометы калибра 82 мм, реже - калибра 120 мм.

«Однако вечером бандиты совершили два мощных обстрела позиций сил АТО, которые расположены вблизи Троицкого, из ствольной артиллерии калибра 122 мм, 120-мм минометов, танковых пушек и средств поражения меньшей мощности. Также вчера боевики в очередной раз обстреляли жилые дома одного из прифронтовых населенных пунктов на Светлодарской дуге», - говорится в сообщении.

Так, около 18.30 часов противник нанес огневое поражение по жилому сектору поселка Новолуганское из зенитной установки ЗУ-23-2. В результате обстрела полностью сгорело деревянное приусадебное строение во дворе по улице Космонавтов. На улице Мичурина повреждены две хозяйственные постройки, забор, крыша жилого дома. А на улице Сергиенко почти разрушена конюшня и убит домашний скот. К счастью, никто из местных жителей не пострадал.

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На Луганском направлении противник вчера чаще всего использовал оружие против украинских защитников - 32 раза. Зафиксировано там и больше фактов применения пророссийскими бандформированиями и тяжелого артиллерийского вооружения. В частности, в районе Крымского и Новтошковского боевики произвели несколько мощных обстрелов из 120-мм минометов и мощных артиллерийских систем калибра 122 и 152 мм.

«Под минометные обстрелы также попали воины ВС Украины, которые держат оборону возле Новоалександровки, Трехизбенки, Попасной Троицкого, Катериновки и Новозвановки. Используя легкое вооружение, бандиты прибегали к провокациям в районе станции Донец и Станицы Луганской», - добавили в пресс-центре.

Как сообщал УНИАН, ситуация в зоне АТО остается напряженной, есть признаки обострения на отдельных направлениях.