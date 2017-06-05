В ОРДЛО пьяная женщина-снайпер устроила ДТП
Как отмечается, в подразделениях военнослужащих Российской Федерации фиксируется низкое морально-психологическое состояние личного состава.
На оккупированном Донбассе пьяная женщина-снайпер, являющаяся российским военным, устроила дорожно-транспортное происшествие.
Об этом сообщает ГУ разведки Министерства обороны Украины в Facebook.
Как отмечается, в подразделениях военнослужащих Российской Федерации фиксируется низкое морально-психологическое состояние личного состава, что приводит к случаям грубого нарушения воинской дисциплины.
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"3 июня было зафиксировано дорожно-транспортное происшествие с участием военнослужащего 2 АК Е.Загуляевой (женщина-снайпер). Во время установления обстоятельств ДТП выявлено, что Е.Загуляева и двое военнослужащих, находившихся в автомобиле, пребывали в состоянии сильного алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.