Одному из главарей боевиков "ДНР" запретили въезд в Россию

Одному из лидеров боевиков ОРДО "Восток" Александру Ходаковскому запрещен въезд в Россию. Об этом заявил сам Ходаковский во время общения на своем интернет-канале, пишут "Новости Донбасса".

"Я сам отчасти нахожусь под отдельными мерами воздействия. У меня уже есть две бумажки, которые запрещают въезд в РФ. Я не могу понять, почему я, например, не могу увидеть своих детей", - рассказал Ходаковский.

По его словам, причина запрета не понятна.

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"Если я антироссийский деятель, пусть инкриминируют мне что-нибудь. Если нет - что это за методика влияния?", - заявил Ходаковский и добавил, что не считает такие методы "весьма разумным".

Ранее сообщалось, что главарь боевиков «ДНР» Александр Захарченко хочет запретить въезд в «республику» бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, экс-премьеру Николаю Азарову и другим политикам.