Нацгвардия приняла на вооружение Ан-26 и партию БТР с боевым модулем "Штурм-М" (фото, видео)

Национальной гвардии Украины передали партию БТР-3ДА после проведения соответствующих испытаний производителем. Об этом сообщили в пресс-службе "Укроборонпрома".

Отмечается, что каждая боевая машина прошла проверку работы всех систем. Так, БТР-3ДА совершили марш-бросок по дорогам гражданского назначения и по бездорожью, преодолевая преграды из окопов, путевых мостов, танковых пути и надовб, после чего осуществили контрольное поражения целей из штатного вооружения.

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"БТР-3ДА оснащен боевым модулем "Штурм-М", который оснащен 30-мм автоматической пушкой ЗТМ-1, которая имеет скорострельность в 330 выстрелов в минуту. Благодаря наведению вооружения с помощью современного цифрового комплекса с лазерным дальнемером, а также стабилизатору пушки удается достичь высокой точности и кучности огня на всех режимах огня", - говорится в сообщении.

Кроме того, боевой модуль "Штурм-М" оснащен 7,62-мм пулеметом и автоматическим гранатометом, а также комплексом управляемого вооружения "Барьер", который обеспечивает бронепробиваемость не менее 800 мм, не учитывая динамическую защиту, на расстоянии до 5 км. Это позволяет экипажу БТР-3ДА уничтожать любую бронетехнику противника.

В свою очередь, министр внутренних дел Арсен Аваков в своем Twitter сообщил, что на вооружение Нацгвардии поступил и обновленный Ан-26.

"Обновленный и модифицированный АН-26 приступил к несению службы в Нацгвардии. Крепнем!", - говорится в его сообщении.