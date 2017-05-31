Ситуация в зоне АТО: Авдеевка остается самой горячей точкой, вчера 1 военный погиб

Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной, однако контролируемой украинскими защитниками.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook, за прошедшие сутки российско-террористические бандформирования 44 раза применяли оружие против подразделений ВС Украины. 8 таких фактов, в частности, свидетельствуют об использовании боевиками вооружения, что запрещено Минскими соглашениями.

На Приморском направлении бандформирования чаще всего вели обстрелы позиций ВС Украины - 24 раза. Поздно вечером противник из 120-мм минометов в течение часа обстреливал укрепления сил АТО вблизи Новотроицкого. Также с наступлением темноты вражеские вооруженные провокации с применением стрелкового оружия и гранатометов происходили неподалеку Широкино, Гнутово, Березового, Богдановки, Павлополя, Марьинки и Красногоровки. Кроме того, по опорным пунктам сил АТО возле Красногоровки и Богдановки бандиты вели огонь из вооружения БМП, а в районе Широкино, Павлополя и Марьинки обстрелы осуществляли вражеские снайперы.

На Донецком направлении, обстреляв вчера утром одно из сельских хозяйств неподалеку н.п. Новолуганское, что на Светлодарской дуге, подконтрольные России вооруженные банды не прекратили обстреливать жилые кварталы и объекты инфраструктуры. Так, уже вечером, около 19.45 часов, боевики в очередной раз обстреляли из минометов город Авдеевку. В результате ранения получили трое мирных жителей, которые в момент обстрела находились на автобусной остановке. Все они госпитализированы в городскую больницу. Один из них - в тяжелом состоянии. Также одна из мин попала во двор частного дома. Там, к счастью, никто не пострадал.

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В целом, Авдеевка и ее пригороды остаются одной из самых горячих точек на карте боевых действий. Только вчера вечером на том участке линии соприкосновения противник трижды применял запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 мм, а также неоднократно бил по нашим оборонительным укреплениям из гранатометов различных модификаций и разнообразного стрелкового оружия. Кроме того, на данном направлении из пехотного вооружения боевики вели огонь по украинским воинам, которые держат оборону в районе Песков и Зайцево.

На Луганском направлении зафиксировано 6 случаев использования российско-террористическими группировками оружия. В частности, после 18.00 часов и до полуночи бандиты обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия опорные пункты сил АТО в районе Крымского, Станицы Луганской, Сизого и станции Донец.

В результате боевых действий за прошедшие сутки 1 украинский воин погиб, еще 5 получили ранения.