Ночью боевики обстреляли детский лагерь в преддверии первого заезда (фото)

Ночью боевики обстреляли территорию воспитательного детского центра в с. Зеленый Гай Волновахского района Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении полиции Донетчины.

«В дежурную часть полиции поступило сообщение от охранника одного из детских лагерей в с. Зеленый Гай о том, что ночью боевики обстреляли территорию воспитательного детского центра. Следственно-оперативная группа обследовала местность и обнаружила 6 поврежденных окон. Открыто уголовное производство по статье террористический акт», – сообщили в полиции.

Читайте такжеПолиция сообщает о намерениях боевиков повторить обстрел Красногоровки

Во время обстрела на территории лагеря, кроме охранников, никого не было. Первый заезд детей планируется в июне 2017 года.

Следственно-оперативная группа Волновахского отдела полиции обследовала территорию и установила, что в помещении столовой повреждены 3 окна и еще столько же в корпусах № 1 и 4. Пострадавших нет.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.