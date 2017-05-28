Создано 2 дополнительных мобильных блокпоста, которые дежурят на въездах-выездах из города / фото facebook.com/ato.news

Ночью улицы обстрелянной Красногоровки будет патрулировать спецподразделение полиции КОРД.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Донецкой области, по распоряжению заместителя начальника Нацполиции Вячеслава Аброськина, спецназовцы будут нести службу по охране общественного порядка, эвакуировать людей на бронетехнике в случае необходимости, осуществлять антитеррористические мероприятия.

«По состоянию на 18.00 обстрелов в городе нет. В результате обстрела, который имел место сегодня в период с 6.00 до 8.30, ранены трое мирных жителей - две женщины и один мужчина», - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас одна из пострадавших с осколочным ранением головы находится в больнице г. Курахово, другим оказана медицинская помощь, и они уже дома.

Кроме того, отмечается, что повреждено 42 здания, в том числе значительным разрушениям подверглись больница и школа №2. Также повреждены три автомобиля «скорой помощи», водопровод по ул. Белинского, канализация по ул. Б.Хмельницкого и электролиния.

«Под огонь попали около десятка улиц – Хмельницкого, Белинского, Нахимова, Сковороды (Ворошилова), Медицинская, Толстого, Садовая, Островского. Сообщения о повреждении домов мирных жителей продолжают поступать», - добавили в полиции.

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В главке подчеркнули, что полиция продолжает нести службу в усиленном режиме. Дополнительно задействовано более 130 полицейских – местная полиция, сотрудники Главного управления Нацполиции в Донецкой области, Волновахского и Великоновоселковского подразделений полиции.

Также взяты под круглосуточную охрану поврежденные школа и больница, чтобы обеспечить сохранность имущества. Улицы патрулируют пешие и мобильные наряды. Отдельная следственно-оперативная группа работает над документированием последствий теракта.

Создано 2 дополнительных мобильных блокпоста, которые дежурят на въездах-выездах из города.

Кроме того, ночью город будет находиться под охраной бойцов Корпуса оперативно-внезапного действия, которые будут нести службу на спецтехнике, в частности в районе, приближенному к линии боевых действий. На вооружении КОРДа современный бронеавтомобиль «Варта» и передвижной бронированный штаб.

Задача спецназовцев – обеспечение общественного порядка, реагирование на сообщения о происшествиях, проведение контрдиверсионных мероприятий и в первую очередь оказание помощи людям.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 мая,утром боевики обстреляли Красногоровку.

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) назвала обстрел Красногоровки свидетельством сознательного осуществления боевиками терактов против мирного населения.