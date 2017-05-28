Водоснабжение в Красногоровке после утренних обстрелов полностью восстановлено – ГУ ГСЧС

В городе Красногоровка Донецкой области, который утром подвергся обстрелам, полностью восстановлено водоснабжение.

Об этом сообщила пресс-секретарь Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области Вероника Бахал в эфире "112 Украина".

«В результате артобстрела был поврежден водопровод диаметром 280 мм, без водоснабжения остались 2 тысячи человек в частном жилом секторе, но по состоянию на 17 часов водоснабжение возобновлено. Водоснабжение работает, все в порядке, поврежден только канализационный самоточный коллектор диаметром 560 мм», - сказала пресс-секретарь.

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По ее словам, разрушения в городе достаточно масштабные. Создан штаб по ликвидации последствий обстрела, работают 30 спасателей и 5 единиц техники. Спасатели уже разобрали основные завалы в здании школы №2. Также на месте работают пиротехники.

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«В то же время, потребности в развертывании штабов спасателей для нужд гражданского населения нет», - добавила Бахал.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 мая, утром боевики обстреляли Красногоровку.

По данным заместителя руководителя Нацполиции - начальника ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслава Аброськина, в результате пострадали четверо гражданских людей: 3 женщины и 1 мужчина, погибших нет.

Кроме того, повреждены 29 зданий, в том числе больница и общеобразовательная средняя школа №2.