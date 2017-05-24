Боевики обстреляли Авдеевку из "Градов" - полиция

23:39, 24 мая 2017
Война
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В результате артобстрела повреждено четыре дома местных жителей.

Иллюстрация REUTERS

В среду вечером, 24 мая, около 20:10 боевики обстреляли Авдеевку из "Градов". Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

В результате артобстрела повреждены крыши, окна и фасады частных домов местных жителей по улице Чернышевского. Пострадавших среди мирного населения нет.

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"Из-за постоянных обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований владельцы указанных домов покинули свои жилища и уже длительное время живут в более безопасных районах города", - сказано в сообщении.

Следственно-оперативная группа Авдеевского отделения полиции сейчас находится в пострадавшем районе, выясняет информацию о других повреждениях и оказывает помощь мирным жителям.

Напомним, 23 мая боевики обстреляли из "Градов" старую часть Авдеевки. В результате обстрела ранения получил мирный житель.

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Теги: #обстрел Авдеевки#обстрел из Градов