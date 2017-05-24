Война на Донбассе продолжится и в 2018 году - военная разведка США

Война на востоке Украины между поддерживаемыми Россией боевиками и ВСУ продолжится и в 2018 году. Об этом говорится в докладе директора Агентства военной разведки Пентагона Винсента Стюарта.

"Вероятно, он (конфликт - УНИАН.) сохранится в течение всего следующего года, поскольку надежды на полное выполнение "Минска" не оправдываются", - говорится в сообщении.

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В докладе отмечается, что Россия вряд ли откажется от своих дестабилизирующих действий, поскольку война на Донбассе остается самым эффективным рычагом воздействия Кремля на Киев.

"Насилие вдоль линии столкновения, вероятно, будет сохраняться на уровне небольших боев, хотя Россия сохраняет готовность к эскалации конфликта", – подчеркнул Стюарт.

Как сообщал New York Times, в начале мая в ходе личного общения с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Белом доме, президент США Дональд Трамп якобы заявил, что его лично не слишком волнуют боевые действия в Украине, однако этот вопрос является важным для критиков его администрации.