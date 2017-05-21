В Донецкой области задержали двух боевиков, которые допрашивали пленных и захватывали админздания

В Донецкой области полицейские задержали двух бывших боевиков, участвовавших в деятельности незаконных вооруженных формирований, которые допрашивали пленных и захватывали административные здания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

По его словам, один из задержанных - безработный из Дружковки, который в 2014 году допрашивал пленных в подвале. Другой - житель Бахмута, который участвовал в блокировании военных складов и захвате здания Артемовской межрайонной прокуратуры.

"Бахмутчанин, который, по информации, причастен к поставкам нелегального оружия, в целях конспирации стал публично проявлять проукраинские взгляды и использовать национальную символику, но это не спасло его от ответственности. В настоящее время ведется следствие в отношении обоим задержанных", - сказал Мотузяник.

По информации Отдела коммуникации полиции Донецкой области, обоих мужчин были задержаны в один день.

Так, правоохранители разоблачили 26-летнего жителя Дружковки, который в июне 2014 года вступил в ряды незаконного вооруженного формирования, действовавшего на территории города. Он нес службу в «штабе ДНР», который располагался в захваченном здании Государственной службы охраны. Задачей наемника было проводить допросы людей, которых незаконно задерживали боевики, в том числе нарушителей «комендантского часа». Сейчас полиция устанавливает личности людей, которые были пленниками боевиков и которых допрашивал задержанный.

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Кроме того, в Бахмуте полицейские обнаружили 56-летнего экс-боевика. Мужчина, который является частным предпринимателем и занимается ремонтом мототехники, представлялся патриотом. Однако доказательства, собранные оперативниками, свидетельствуют об обратном.

В 2014 году участник НВФ активно раздавал пророссийским каналам антиукраинские интервью. В период с мая по июль участвовал в блокировании складов Вооруженных сил Украины с вооружением в с. Парасковеевка и штурме здания прокуратуры в Артемовске (ныне Бахмуте). После захвата учреждения, которое террористы превратили в собственный штаб, задержанный в камуфляжной форме с автоматом осуществлял «боевое дежурство» по периметру территории.

Сейчас мужчина проверяется на причастность к совершению других преступлений в Донецкой области в период оккупации. Получена информация, что боевик может быть причастен к перевозкам нелегального оружия для нужд «ДНР».

Обоим участникам НВФ объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 8 лет лишения свободы.