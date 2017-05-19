Боевики прекратили пропуск к КПВВ Гнутово
13:53, 19 мая 2017Война
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Также в связи с событием усилены меры безопасности и были проинформированы представители ОБСЕ.
Решением штаба АТО контрольно-пропускные операции также были временно приостановлены / Фото УНИАН
Боевики в пятницу, 19 мая, прекратили со своей стороны пропуск к КПВВ Гнутово. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.
"Около 9.00 пятницы без всяких на то причин, боевики прекратили пропуск граждан и транспортных средств через линию разграничения сторон на Донбассе напротив контрольного пункта въезда-выезда Гнутово", - сказано в сообщении.
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В связи с этим, решением штаба АТО контрольно-пропускные операции на КПВВ Гнутово были временно приостановлены. Среди граждан, которые следуют через линию разграничения, проводится разъяснительная работа.
Также в связи с событием усилены меры безопасности и были проинформированы представители ОБСЕ.
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