На Донбассе боевики бросили дымовую гранату в патруль миссии ОБСЕ

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляет, что контролируемые Россией боевики бросили дымообразующее устройство, вероятно дымовую гранату в патруль миссии. Об этом говорится в сообщении на сайте ОБСЕ.

«17 мая патруль СММ в составе пятерых сотрудников на двух бронированных автомобилях находился в северо-восточной окраине подконтрольного «ДНР» г.Докучаевск (30 км к юго-западу от Донецка), следуя в западном направлении, позади зеленого грузовика военного типа (КАМАЗ-4350) с номерными знаками ДК-1823. Члены патруля миссии увидели шестерых мужчин в форме военного типа, которые сидели в задней части грузового отсека грузовика», - отметили в ОБСЕ.

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«В 13:47, когда первый автомобиль патруля СММ находился на расстоянии 50 метров от грузовика, наблюдатели увидели, как один из тех мужчин бросил устройство неустановленного типа (вероятно, дымовую гранату), которое упало примерно в 10 метрах перед первым автомобилем СММ. Устройство горело, образуя белый дым. Патруль СММ миновал это устройство, в конце концов перегнал грузовик и поехал дальше в ближайшее известное наблюдателям безопасное место в Докучаевске», - рассказали наблюдатели.

«В 14:20 тот же патруль СММ, возвращаясь на базу, остановился на месте инцидента и увидел рядом с ним следы горения на асфальте и траве, но остатков никакого устройства найти не удалось. Патруль миссии благополучно вернулся на свою базу в Донецке. Ни один из автомобилей СММ не был поврежден. СММ сообщила об этом инциденте Совместному центру по контролю и координации (СЦКК)», - добавили в ОБСЕ.

Как сообщал УНИАН, 23 апреля автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, которое находится на территории, подконтрольной боевикам "ЛНР". Погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ, еще двое получили ранения. Погибший был гражданином США, ранены - наблюдатели из Германии и Чехии.

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В Госдепартаменте США заявили, что шокированы гибелью американца, и призвали Россию использовать свое влияние на боевиков, чтобы дать возможность ОБСЕ провести полное, прозрачное и своевременное расследование инцидента.