На Донбассе оккупанты вчера почти вдвое уменьшили интенсивность обстрелов

За прошедшие сутки на Донбассе российско-оккупационные войска почти вдвое уменьшили интенсивность обстрелов опорных пунктов Вооруженных сил Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

«За прошедшие сутки ситуация на линии разграничения была немного спокойнее. Российско-оккупационные войска почти вдвое уменьшили интенсивность обстрелов украинских позиций», - сообщил он.

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Впрочем, по словам Мотузяника, оккупанты продолжают эпизодически применять минометы, а на Мариупольском направлении - реактивные установки "Град–П" («Партизан»).

Как сообщал УНИАН, 9 мая оккупанты 70 раз открывали огонь по опорным пунктам украинских защитников, один военнослужащий ВСУ погиб, еще двое получили ранения.

10 мая российско-террористические войска 37 раз обстреляли позиции сил АТО, был ранен один военный.