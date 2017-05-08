Ситуация в зоне АТО: 30 вражеских обстрелов, погиб военный, еще пятеро ранены

С начала суток оккупанты 30 раз обстреляли силы АТО, один боец погиб, еще пятеро получили ранения. Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18:00.

На Донецком направлении из минометов калибра 120 мм и 82 мм враг вёл огонь по опорным пунктам украинских войск рядом с Верхнеторецким и Каменкой. Огнем 120-миллиметровых минометов террористы накрывали защитников Невельского, а по защитникам Луганского и Верхнеторецкого били из гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров. По позициям неподалёку от Авдеевки противник вел огонь из минометов калибра 120 мм, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. По опорным пунктам неподалёку от Зайцево враг применял гранатометы различных калибров и стрелковое оружие.

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На Приморском направлении огнем минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия враг накрывал позиции возле Павлополя. Из 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП, подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов бил по опорным пунктам морских пехотинцев под Водяным. Минометы калибра 120 мм и 82 мм боевики применяли по защитникам Красногоровки, а из гранатометов различных систем они били по защитникам Широкино, Гнутово и Чермалыка. Из стрелкового оружия противник обстреливал опорные пункты в районе Гранитного. В районе Новотроицкого действовали вражеские снайперы.

На Луганском направлении из артиллерийских систем калибра 122 мм подразделения российско-оккупационных войск вели огонь по опорным пунктам Вооруженных сил Украины вблизи Новозвановки. 120-миллиметровые минометы и автоматические гранатометы противник применил неподалёку от Крымского, а из минометов калибра 82 мм - бил по опорным пунктам под Троицким. Из гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров враг вел огонь по позициям рядом с населенным пунктом Желтое.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки боевики 65 раз обстреляли позиции ВСУ.