С начала суток боевики 19 раз обстреляли силы АТО, трое бойцов ранены – штаб

С начала суток боевики 19 раз открывали огонь по опорным пунктам украинских защитников, трое военнослужащих получили ранения.

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Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

«Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной, но контролируемой Вооруженными силами Украины», - говорится в сообщении.

По данным штаба, на Донецком направлении террористы огнем минометов калибра 120 мм накрывали защитников Луганского, а из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов били по защитникам Верхнеторецкого и Авдеевки.

«По опорным пунктам наших войск вблизи шахты «Бутовка», Каменки и Зайцево враг стрелял из противотанковых гранатометов и пулеметов крупных калибров. Вблизи Зайцево действовали вражеские снайперы», - говорится в сообщении.

На Приморском направлении, информирует штаб, 120-миллиметровые минометы и стрелковое оружие террористы применяли по позициям сил АТО возле Широкино, а гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы – по опорным пунктам вблизи Павлополя и Марьинки. В районе Водяного активно действовали снайперы боевиков.

На Луганском направлении, говорится в сообщении, из минометов калибра 120 мм подразделения российско-оккупационных войск били по позициям вблизи Крымского. Из 120-миллиметровых минометов и автоматических гранатометов террористы накрывали опорные пункты неподалеку от Новозвановки. Из противотанковых гранатометов вели огонь по позициям в районе Троицкого и Новоалександровки, а стрелковое оружие применяли по опорным пунктам в районе Станицы Луганской.