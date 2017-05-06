В штабе отчитались о сутках в АТО, сообщили о пятерых раненых бойцах

Российско-оккупационные войска продолжают вооруженные провокации против сил АТО, за минувшие сутки зафиксировано 63 обстрела позиций Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО в Facebook.

За минувшие сутки пять военнослужащих ВСУ получили ранения.

Сообщается, что на Приморском направлении, из минометов калибра 120-мм, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг обстрелял опорные пункты вблизи Павлополя.

«120-миллиметровые минометы, пулеметы крупных калибров и стрелкового оружия противник применял по позициям вблизи Гнутово, а минометы калибра 82 мм, вооружение БМП, противотанковые гранатометы, пулеметы крупных калибров и стрелковое оружие – по опорных пунктах неподалеку Марьинки. Из минометов калибра 82-мм, вооружения БМП, противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг стрелял по защитникам Водяного, а из вооружения БМП, гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров вел огонь по защитниках Красногоровки», - сообщили в штабе.

Также позиции сил АТО под Широкино и Богдановкой противник обстреливал из стрелкового оружия, а опорные пункты неподалеку Новогригорьевки – из крупнокалиберных пулеметов. Гранатометы и стрелковое оружие, противник применял по позициям вблизи Новотроицкого и Лебединского. В районе Водяного действовали вражеские снайперы.

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На Донецком направлении из минометов калибра 120-мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров противник накрывал позиции неподалеку Верхнеторецкого, а с 82-миллиметровых минометов бил по опорным пунктам вблизи Луганского. Из минометов калибра 120-мм и 82-мм, вооружение БМП, зенитной установки ЗУ-23-2, гранатометов и пулеметов враг вел огонь по позициям вблизи Песок.

«Из 120-миллиметровых минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник стрелял по защитникам Авдеевки, а 82-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров – по защитниках Троицкого. Из вооружения БМП, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия противник бил по защитниках Зайцево. Из гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров враг обстреливал позиции вблизи Каменки», - отметили в штабе.

Также в сообщении отмечается, что на Луганском направлении, 120-миллиметровые минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие противник применил по позициям под Крымским, а минометы калибра 120-мм, гранатометы и пулеметы крупных калибров – по опорным пунктам вблизи Новозвановки. С 82-миллиметровых минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг стрелял по защитникам Троицкого.

«Из противотанковых гранатометов противник бил по позициям под Новоалександровки, а из стрелкового оружия и гранатометов различных систем – по опорных пунктах в районе Донца и Желтого», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН ранее, во время обстрелов позиций сил АТО на Луганском направлении вблизи населенного пункта Крымское 4 мая боевики применили САУ 2С7 "Пион" калибра 203 мм и повредили резервную линию электропередачи. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

"От разрыва снаряда калибром 203 мм повреждено резервную линию электропередачи в направлении Сокольники - Крымское", - говорится в сообщении.