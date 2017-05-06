В СБУ рассказали, сколько украинцев являются заложниками боевиков и заключенными в России

В заложниках у боевиков на Донбассе находятся 128 граждан Украины, еще десять - заключенные в РФ. Об этом заявил советник председателя СБУ Юрий Тандит, пишет «5 канал».

"На сегодняшний день 128 человек незаконно удерживается в Донецке и Луганске, еще десять в России. Мы знаем о каждом человеке все подробно, мы общаемся с родными, близкими, но за последние полтора года тема максимально политизирована. Мы понимаем, что принимаются решения в Кремле, хотя количество освобожденных или найденных возрастает", – сказал он.

Читайте такжеГеращенко рассказала о процессе согласования списка заключенных, не желающих возвращаться в ОРДЛО

Как сообщал УНИАН ранее, Ирина Геращенко заявляла, что тактика главарей ОРДЛО и их российских кураторов очевидна - заблокировать процесс освобождения заложников, полностью исключить из диалога международные гуманитарные организации.