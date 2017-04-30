Обострение на Донбассе: ВСУ понесли потери возле Зайцево
00:47, 30 апреля 2017Война
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Ситуация на Донбассе обострилась.
Возле Зайцево погиб украинский военный / Фото УНИАН
По позициям одной из бригад ВСУ вблизи Зайцево противник применил гранатометы и стрелковое оружие. Об этом пресс-центр АТО сообщил на своей странице в Facebook.
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Отмечается, что ситуация в районе проведения АТО остается напряженной, противник продолжает обстрелы позиции украинских войск по всей линии разграничения.
"Вследствие боевых действий погиб военнослужащий одной из бригад, подразделение которой выполняет боевые задачи неподалеку Зайцево", - говорится в сообщении штаба.
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