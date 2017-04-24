Волонтеры идентифицировали куратора террористов "ДНР" - ГРУшника (фото)

Идентифицирован высокопоставленный сотрудник ГРУ РФ с позывным "Алекс", который принимал активное участие в оккупации Россией Крыма, а также части Донецкой и Луганской областей. Об этом говорится в расследовании международного волонтерского сообщества InformNapalm.

Благодаря архивам исполнительного директора "Союза добровольцев Донбасса" (СДД) Андрея Пинчука удалось узнать имя "Алекса", им оказался офицер центрального аппарата ГРУ ГШ РФ Александр Григорьевич Ткачев.

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При этом "Алекс" использовал "должность" специально уполномоченного представителя "СДД" в качестве очередного прикрытия, так как в настоящее время его профессиональная деятельность плотно связана с оккупированным Донбассом. "Сейчас он занимается комплектацией российскими наёмниками 1-го армейского корпуса "ДНР", - говорится в сообщении волонтеров.

Также волонтерам удалось узнать, что "Алекс" курировал силы и средства ГРУ (специальные подразделения, сформированные из бывших военнослужащих ВДВ, МВД, в т. ч."Беркут", а так же коллаборационистов из СБУ), которые подбирались из числа пресловутой "самообороны Крыма" и различных общественных организаций Крыма.