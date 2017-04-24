В "ДНР" заговорили о готовности существовать с Киевом как конфедерация

10:32, 24 апреля 2017
Война
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Географию ведь не отменишь, отметил главарь террористов.

Захарченко вдруг заговорил о принципах общежития с Украиной / oplot.info

Главарь "ДНР" Александр Захарченко не исключает сосуществования "республики" с Киевом на конфедеративных началах. Об этом он сообщил в интервью российским "Известиям".

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"Может быть, как "независимое государство" мы готовы будем договариваться с Киевом о сосуществовании на конфедеративных началах", - заявил главарь террористов "ДНР".

Условием, по его словам, также является "смена правящих элит в Киеве". Война рано или поздно закончится переговорами о принципах общежития с Украиной: географию ведь не отменишь, отметил Захарченко.

Ранее главарь самопровозглашенной "Луганской народной республики" Игорь Плотницкий заявил, что в "ДНР" и "ЛНР" собираются провести референдум о присоединении оккупированных территорий Донбасса к России.

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Теги: #конфедерация с Украиной#главарь ДНР