Мина как язык русского диалога

В российских ТВ эфирах постоянно слышен тезис, что Россия настолько великая держава, что без нее невозможно решить ни одной мировой проблемы. Правда, стараются упустить, что многие их этих проблем Кремль создает специально, чтобы продемонстрировать свое «величие». Главным товаром современной России стала «война», и ее главное предложение миру заключается в двух опциях: «стрелять» или «не стрелять». И если учесть, что эта страна обладает одним из крупнейших в мире ядерных потенциалов, не удивительно, что политики всего мира пытаются договориться с «русским медведем».

На оккупированной части Луганской области подорвали автомобиль ОБСЕ. В результате погиб наблюдатель, двое ранены. Для мира это стало горьким напоминанием – война на востоке Украины не закончилась, и Россия продолжает совершать свои преступления. По традиции, первой фиксировать «провокацию» мифической «украинской ДРГ» приехала съёмочная группа российского гостелевидения в сопровождении лиц в форме и без опознавательных знаков.

По традиции, первой фиксировать «провокацию» мифической «украинской ДРГ» приехала съёмочная группа российского гостелевидения в сопровождении лиц в форме и без опознавательных знаков

В то время, как ОБСЕ призывает провести независимое расследования этого теракта, контроль над местом преступления и допуск к нему зависит исключительно от воли россиян. Неслучайно контролировать ситуацию приезжал лично руководитель российской части СЦКК товарищ Ерёмина. Российские боевики успели возложить вину на Украину и самих наблюдателей, которые якобы отклонились от основного маршрута и двигались по второстепенным дорогам, что запрещено мандатом миссии. Возникает эффект дежавю. Так уже было – летом 2014 года. Сначала россияне успели похвастаться поражением украинского транспортного Ан-26, а, когда выяснилось, что они поразили пассажирский МН17, начали плодить версии «украинского следа». Придумали испанского диспетчера Карлоса и украинские штурмовики. Борцы с «фашизмом» даже предположили, что «трупы были не свежими» и их специально подбросили, чтобы скомпрометировать борцов «русского мира». Тем временем на место преступления никого не пускали и шныряли там российские специалисты. Что-то подобное было и после крушения польского Ту-154 под Смоленском в 2010.

Сейчас все делается по такому же по отработанному сценарию. Россия требует расследования и обвиняет украинских военных, но единственная имеет беспрепятственный доступ к месту взрыва и к оккупированной части Донбасса в целом.

А вообще, теракт против наблюдателей в любом случае умерит их активность. Угроза физической расправы подействует на любого, тем более, безоружного человека. В такой ситуации отчетов СММ ОБСЕ о том, что они видели российские танки, а потом их движение заблокировали вооруженные россияне и местные коллаборанты станет меньше.

Меньше независимой информации - как раз то, что нужно «освободителям». Не просто так боевики уже более года практически не выдают аккредитации западным журналистам и тем самым блокируют их работу в регионе.

И сколько бы представители РФ ни надували щеки для выдавливания из себя «их там нет» и «это внутренний конфликт», без ввода в регион реально независимой миротворческой миссии – мира не будет

В России искренне рассчитывали и до последнего верили, что, после победы Трампа, с ним удастся «порешать», поделить мир «по-братски» и вернуть Украину в стойло «семьи народов», но все пошло не так. Американцы вообще не демонстрируют какой-то заинтересованности в украинском кризисе и ограничиваются общими фразами о продлении санкций. И теперь смерть гражданина США заставит администрацию Трампа внимательнее посмотреть на происходящее и искать способы заставить россиян, как говорится, вернуться в разум.

И сколько бы представители РФ ни надували щеки для выдавливания из себя «их там нет» и «это внутренний конфликт», без ввода в регион реально независимой миротворческой миссии – мира не будет. Без круглосуточного международного контроля над этой "серой зоной" - частью украино-российской границы - поставка мин и российское обеспечение войны будет продолжаться.

Недаром даже в сухом официальном релизе МИД РФ вспоминают о выполнении политических, экономических и гуманитарных положений минского «Комплекса мер», но ни слова не говорят о вопросах безопасности.

Роман Цимбалюк, Москва