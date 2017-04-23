Геращенко назвал имя погибшего на Донбассе наблюдателя ОБСЕ

В результате подрыва автомобиля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на временно оккупированной территории Луганской области погиб гражданин Великобритании Джозеф Стоун.

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Об этом народный депутат, член коллегии МВД Антон Геращенко сообщил на своей странице в Facebook.

«В результате взрыва мины на оккупированной территории Украины в Луганской области погиб сотрудник миссии ОБСЕ, гражданин Великобритании, Джозеф Стоун», - написал он.

«Также в результате взрыва была контужена гражданка Германии Ива Гнелин. По имеющейся информации, она доставлена в больницу города Луганска, и ей оказана медицинская помощь», - добавил Геращенко.

Он также отметил, что трагедия произошла на временно оккупированной части территории Украины, поэтому украинские правоохранительные органы не будут допущены к проведению объективного расследования.

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«По состоянию на сейчас известно, что одна из двух машин миссии ОБСЕ зацепила колесом обочину дороги, после чего произошел взрыв. Очевидно, что сотрудники миссии ОБСЕ стали жертвами тотального минированиях террористами дорог на оккупированной части Украины», - добавил Геращенко.

Позже нардеп удалил упомянутый пост со своей страницы.

Вечером первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) Александр Хуг заявил на пресс-конференции в Киеве, что в результате подрыва патруля миссии ОБСЕ на Донбассе погиб граждан США и получили ранения двое наблюдателей из Германии и Чехии.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 апреля, автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, которое находится под контролем боевиков "ЛНР". Погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ, еще двое получили ранения.

Ранее Reuters со ссылкой на МИД Австрии, которая сейчас председательствует в ОБСЕ, сообщало, что погибший был гражданином США.