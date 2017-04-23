Погибший на Луганщине сотрудник ОБСЕ был гражданином США - Reuters

Погибшим на Луганщине 23 апреля сотрудником Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ был гражданин США, одной из раненых – гражданка Германии.

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Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на министерство иностранных дел Австрии, которая сейчас председательствует в ОБСЕ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 апреля, патруль миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области.

Это произошло в районе села Пришиб, которое находится под контролем боевиков "ЛНР".

В результате подрыва автомобиля на оккупированной боевиками территории Луганщины один из наблюдателей погиб, двое госпитализированы.