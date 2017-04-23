Погибший на Луганщине сотрудник ОБСЕ был гражданином США - Reuters
16:17, 23 апреля 2017Война
3014 0
Сегодня патруль миссии ОБСЕ подорвался на мине на оккупированной боевиками территории Луганской области.
На Донбассе на мине подорвалась машина ОБСЕ / Фото УНИАН
Погибшим на Луганщине 23 апреля сотрудником Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ был гражданин США, одной из раненых – гражданка Германии.
Читайте такжеБоевики "ЛНР" заявили, что автомобиль ОБСЕ, который подорвался на мине, "отклонился от маршрута"
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на министерство иностранных дел Австрии, которая сейчас председательствует в ОБСЕ.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 апреля, патруль миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области.
Это произошло в районе села Пришиб, которое находится под контролем боевиков "ЛНР".
В результате подрыва автомобиля на оккупированной боевиками территории Луганщины один из наблюдателей погиб, двое госпитализированы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Подрыв машины ОБСЕ на мине в Луганской области