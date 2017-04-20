Боевики бьют по Широкино из всего оружия, которое у них есть - штаб АТО

Контролируемые Россией боевики обстреливают поселок Широкино Донецкой области из всего имеющегося у них оружия. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Отмечается, что несмотря на режим «тишины», российско-оккупационные подразделения не прекращают вооруженных провокаций против сил АТО. В Широкино украинские военные в очередной раз оказались под огнем противника.

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«Обстрелы здесь практически не прекращаются. Перемирия, как такового вообще нет. Кроме стрелкового оружия боевики используют СПГ, РПГ, минометы и БМП. В целом противник совершенно не стесняется применять оружие всех калибров, что есть в его распоряжении, даже самоходные артиллерийские установки. Обстрелам подвергается и само село Широкино, которое уже и так практически разрушено», - заявил командир отделения морской пехоты.

В связи с этим, подчеркивается, что ситуация в Широкино остается стабильно напряженной. Боевики пытаются вытеснить украинские подразделения из поселка, однако украинские морские пехотинцы успешно отражают все нападения врага.

Как сообщал УНИАН ранее, несмотря на режим «Тишины», российско-оккупационные подразделения не прекращают вооруженных провокаций против сил АТО. За прошедшие сутки зафиксировано 18 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины.