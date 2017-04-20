План Путина: российский политолог оценил вероятность интеграции Донбасса в РФ

Если планы Кремля по интеграции Донбасса осуществлятся, то это вызовет очень серьёзные санкции мирового сообщества. Об этом в комментарии InfoResist сказал российский историк, религиовед и политолог Андрей Зубов, комментируя информацию о том, что Путин хочет полностью отделить Донбасс от Украины путем постепенной интеграции в РФ.

"Я думаю, что сейчас есть несколько вариантов от нескольких башен Кремля, некоторые очень заметные нам, москвичам. Идет борьба олигархичных групп за влияние на Путина, в том числе более радикальные группы, которые стремятся к ползучей аннексии и более мягкие, которые стремятся к восстановлению отношений с Европой и соответственно с украинцами. Я думаю, что это утечка информация от более радикальных групп. Понятно, что если эти планы осуществлятся, то это вызовет очень серьёзные санкции мирового сообщества. Так что вряд ли они осуществляться в полном объеме", – сказал он.

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Также политолог отметил, что заявление президента Украины Петра Порошенко об условиях снятия блокады Донбасса — это позитивный сигнал.

"Мне кажется, что какая-то попытка разрулить блокаду была бы очень хорошей. Заявление Порошенко, что блокада будет снята при восстановлении прав собственности на предприятиях, мне кажется очень позитивный сигнал, он понятен мировому сообществу. Отнятие прав собственности неблизко никому. Поэтому, весь тот месседж правильно продуман", – резюмирует Зубов.

Ранее три близких к Кремлю источника сообщили Bloomberg, что реальная стратегия Путина направлена на то, чтобы полностью отделить Донбасс от Украины через поэтапную интеграцию с Россией.