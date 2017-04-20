Порошенко охарактеризовал ситуацию на Донбассе

На Донбассе настоящая война, а не замороженный конфликт. Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью телеканалу Sky News, передает пресс-служба главы государства.

"Кое-кто пытается называть это (ситуацию на Донбассе - УНИАН.) замороженным конфликтом. Подчеркиваю, что он не заморожен. А это - горячая российская агрессия против моей страны", - подчеркнул Порошенко.

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Он сообщил, что с начала года Украина потеряла 69 военных и еще более 420 - ранены. "Разве это замороженный конфликт? Это - настоящая горячая война. Это реальная агрессия", - заявил президент. Глава государства отметил, что на оккупированной украинской территории находятся более 700 российских танков, свыше 1250 артиллерийских систем, более 300 ракетных систем залпового огня.

Порошенко подчеркнул, что давление на Россию должны продолжить, чтобы остановить убийства украинцев. Он также заявил, что Россия ведет "гибридную войну" против других стран, которая включает элементы кибератак, финансирование популистов и антиправительственные движения для дестабилизации внутренней ситуации.

"Россия не хочет иметь сильную и объединенную Европу. Россия не хочет иметь сильную и объединенную Великобританию. Она стремится к разъединению, провоцированию конфликтов. Рад, что эти планы РФ не очень эффективны", - отметил президент.

Ранее три близких к Кремлю источника сообщили Bloomberg, что реальная стратегия Путина направлена на то, чтобы полностью отделить Донбасс от Украины через поэтапную интеграцию с Россией.