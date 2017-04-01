Российско-оккупационные войска нарушают "режим тишины" – штаб АТО

Ночью боевики 10 раз открывали огонь по позициям украинских военнослужащих в зоне проведения антитеррористической операции, поэтому режим тишины действует условно.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

«Несмотря на достигнутые договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня с 00.00 1 апреля вдоль всей линии разграничения российско-оккупационные войска, применяя преимущественно стрелковое оружие, 10 раз нарушили режим тишины», - говорится в сообщении.

Как отметили в штабе, в свою очередь, Вооруженные Силы Украины строго соблюдают режим прекращения огня.

Как сообщал УНИАН, в зоне АТО с 1 апреля согласно договоренностям Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе вводится режим прекращения огня.

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Соответствующее распоряжение Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины и Министерству обороны 30 марта дал президент Петр Порошенко.

Он заявил, что необходимо действовать решительно для того, чтобы обеспечить прекращение огня, отвод тяжелой техники и артиллерии. Именно это является ключевыми пунктами Минских договоренностей и решения Совета национальной безопасности и обороны.

«Мы посмотрим, как с 1 апреля эти договоренности будут выполняться», - отметил Порошенко.

30 марта министр обороны Степан Полторак заявил, что Украина готова к началу перемирия на Донбассе, но будет отстаивать позиции в случае угрозы жизни украинских военных.