В штабе АТО фиксируют уменьшение обстрелов, 6 апреля возможно разведение сил в Станице

В штабе АТО отмечают снижение числа обстрелов со стороны боевиков в течение прошедших нескольких дней. Об этом сообщил спикер штаба Ярослав Чепурный, передает 112 Украина.

По его словам, в случае полного соблюдения боевиками "режима тишины" может пройти запланированное на 6 апреля разведение сил и средств в районе Станицы Луганской.

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"Определенная положительная тенденция есть. 1 апреля за сутки было 37 обстрелов, 2 апреля за сутки 32 обстрела. Идет уменьшение количества обстрелов, идет уменьшение интенсивности, идет уменьшение количества обстрелов, во время которых применяют тяжелые системы. Меньше обстреливают из минометов, гранатометов и пулеметов. 6 апреля, возможно, мы выйдем на тот рубеж, что вообще не будут раздаваться обстрелы и разведение сил может произойти в нормальном режиме", - отметил Чепурный.

Как сообщалось, за сутки боевики совершили более 30 обстрелов, ранен один боец АТО.