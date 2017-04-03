За сутки боевики совершили более 30 обстрелов, ранен один боец АТО - штаб

Российско-оккупационные войска за минувшие сутки 32 раза открывали огонь по позициям Вооруженных Сил Украины, ранен один украинский воин. Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО.

Провокационные обстрелы позиций сил АТО продолжаются, несмотря на достигнутые договоренности трехсторонней группы о режиме прекращения огня.

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Наибольшую огневую активность противник проявлял на Мариупольском направлении. Из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг вел огонь по позициям морских пехотинцев в районе Павлополя. Из минометов калибра 82мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливал защитников Красногоровки. Провокационный огонь из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия применял вблизи Водяного, Широкиного и Чермалика.

На Донецком направлении наибольшее количество обстрелов было зафиксировано под Авдеевкой, защитников которой враг накрывал огнем минометов калибра 82мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Из гранатометов обстреливал защитников Зайцевого, Троицкого и шахты Бутовка. Из крупнокалиберных пулеметов бил по позициям вблизи Каменки и Опытного. В районе Троицкого активизировался вражеский снайпер.

На Луганском направлении, с автоматических гранатометов российско-террористические подразделения вели огонь по опорным пунктам наших войск рядом населенного пункта Крымское. Из стрелкового оружия обстреливали защитников Валуйского и Станицы Луганской.

Несмотря на вооруженные провокации со стороны врага, украинские военнослужащие строго соблюдали режим «Тишины и огонь в ответ не открывали.

Как сообщал УНИАН, по данным штаба АТО, по состоянию на 18:00 2 апреля боевики совершили 15 обстрелов с начала суток.