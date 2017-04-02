Под Авдеевкой начали ремонтировать перебитую ЛЭП

Ремонтные бригады начали работы по восстановлению поврежденной линии электропередач возле Авдеевки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) в Twitter.

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«По состоянию на 10.00 ремонтные бригады приступили к проведению ремонтно-восстановительных работ», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Авдеевка в очередной раз осталась без электроснабжения из-за повреждения высоковольтной линии электропередач, которое произошло 29 марта в результате боевых действий. В городе временно прекращено водоснабжение.

31 марта председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что электромонтажники в сопровождении саперов ГСЧС, представителей СЦКК и миссии ОБСЕ утром выходили в район и починили незначительные повреждения кабеля. Но были обнаружены порывы линии электропередач на территории, временно оккупированной Россией.

Вчера, 1 апреля, в СЦКК согласовали заявку на выполнение ремонта ЛЭП. В тот же день ремонтники начали работы по восстановлению поврежденной вблизи Авдеевки ЛЭП, но из-за очередного обстрела вынуждены были их прекратить.