Восстановить электроснабжение Авдеевки снова не удалось - Жебривский

Восстановить электроснабжение Авдеевки не удалось. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

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«Восстановить электроснабжение в Авдеевке сегодня не удалось. Наши электромонтажники в сопровождении разминировщиков ГСЧС, представителей СЦКК и ОБСЕ утром выходили в район и починили незначительные повреждения кабеля. Но сегодня были обнаружены порывы линии электропередач на территории, временно оккупированной Россией. На завтра мы снова запросили режим тишины и электромонтажники будут пытаться восстановить ЛЭП», - написал он.

Как сообщал УНИАН, Авдеевка очередной раз осталась без электроснабжения из-за повреждения высоковольтной линии электропередач, произошедшего 29 марта в результате боевых действий. В городе временно прекращено водоснабжение.