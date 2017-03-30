Украина готова к перемирию на Донбассе, но будет отстаивать свои позиции в случае угрозы – Полторак

Министр обороны Украины Степан Полторак заявляет, что Украина готова к началу перемирия на Донбассе, но будет отстаивать позиции в случае угрозы жизни украинских военных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге в Киеве.

«Пришло время, когда надо выполнять обязательства, в том числе и Минские обязательства, которые были достигнуты несколько лет назад, потому что каждый раз, когда мы договаривались, увы, этого не происходило», - сказал Полторак.

Читайте также"Ждем только шагов с той стороны": ВСУ готовы полностью прекратить огонь на Донбассе с 1 апреля

Он констатировал, что прекращение огня является первым пунктом договоренностей, которые были подписаны в Минске.

«ВСУ готовы к началу перемирия. Вместе с готовностью к перемирию, если будет угроза нашим позициям нашим военным, мы не будем молчать, мы будем отстаивать наши позиции, на которых мы находимся, мы будем защищать жизни наших военных», - подчеркнул глава Минобороны.

Как сообщал УНИАН, накануне в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины договорились о полном прекращении огня в зоне АТО с 1 апреля.

«Накануне пасхальных праздников Трехсторонняя контактная группа приветствует решимость всех участников Минского процесса обеспечить полное соблюдение режима прекращения огня, которое вступит в силу с 1 апреля 2017 года. Кроме того, с 1 апреля, до поминальных дней, запланировано существенное ускорение процедуры пересечения линии соприкосновения в КПВВ, в частности, планируется продолжить работу пунктов пропуска в утренние и вечерние часы", - написала в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.