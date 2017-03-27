В Днепр госпитализировали 11 бойцов АТО, одного из них хирурги оперировали вместе с саперами

В больницу Днепра за выходные госпитализированы одиннадцать АТОшников, трое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

Об этом ТСН сообщил главный врач Днепропетровской областной больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.

По его словам, трое из них имеют крайне тяжелые ранения, полученные в живот и в голову. Сейчас все они находятся в отделении реанимации.

Также известно, что среди раненых военных и боец, которого военным хирургам пришлось оперировать вместе с саперами. В ногу бойца попал снаряд противотанкового гранатомета, однако не разорвался и застрял в ней. Сегодня его повторно прооперировали в военном госпитале Днепра.

Кроме него, сюда за выходные доставили еще девятерых раненых в зоне АТО. Сейчас их жизнь вне опасности. Также 19-летнему бойцу возле Водяного снайпер попал в ухо, пуля прошла сквозь голову и выбила глаз. Его чудом спасли.

Еще один – 26-летний солдат получил пулевое ранение в живот возле Авдеевки. Ему понемногу лучше. В самом тяжелом состоянии находится – 37-летний командир роты Нацгвардии. За его жизнь сейчас борются в операционной хирурги.

Читайте такжеВ Днепр госпитализировали пять бойцов АТО, двое из них - в крайне тяжелом состоянии - врач (видео)

"Есть гематома, отлом тазовой кости, множество инородных тел еще осталось. Будем стараться делать все возможное, чтобы спасти ему жизнь, восстановить работу кишечника, потому что несколько пуль его изрешетили. Есть угроза жизни", – рассказал Рыженко.

Напомним, 26 марта Минобороны сообщило о падения вертолета неподалеку Краматорска. По предварительной версии, трагический инцидент произошел в результате столкновения вертолета с линией электропередач. В результате катастрофы погибли 5 военных.