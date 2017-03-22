Посол Испании считает "Минск" недееспособным: боевики не дадут провести свободные выборы

Посол Королевства Испания в Украине Херардо Анхель Бугайо Оттоне заявляет, что Минские соглашения, которые призваны мирно урегулировать ситуацию на Донбассе, не реальны для выполнения, а контролируемые Россией боевики не позволят провести там свободные выборы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время общения с журналистами в рамках проекта "Дипломаты без галстуков".

Говоря о комплексе мер по реализации Минских соглашений, подписанном трехсторонней контактной группой в феврале 2015 года, дипломат сказал, что в момент подписания люди погибали на фронте и надо было каким-то образом прекратить убийство людей.

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"Но мы понимаем, что они абсолютно нереальны. Эти соглашения такие, которые не возможны для выполнения, но в то время они сыграли свою роль. Они прекратили массовую гибель людей", - заявил посол.

Также он сказал, что Минские соглашения предусматривают проведение свободных выборов на Донбассе по украинским законам и под наблюдением международных организаций, в частности - Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

При этом он утверждает, что это "не говорит о том, что должны выйти российские войска".

По его словам, "если российские войска оттуда выйдут, то тот гангстерский режим, который там находится, на территории ОРДЛО, он не позволит провести никакие выборы".