Как действует официальная блокада ОРДЛО: через блокпосты курсирует только пустой транспорт (видео)

Как говорится в сюжете «ТСН.19:30», добровольческий редут в Бахмуте продолжает действовать – мимо него перед журналистами в сторону оккупированных районов проехал товарный поезд. Активисты объяснили, что это пустые вагоны, которые раз в неделю отправляются на карьер, расположенный на подконтрольной Украине части Донбасса, поэтому его всегда свободно пропускают. Президентским решением блокадчики удовлетворены, но частично – говорят, требование об освобождении из плена собратьев до сих пор не выполнено.

Читайте такжеВ Киеве отреагировали на критику Германии по блокаде ОРДЛО

В Торецке железнодорожные пути держат под контролем бойцы Нацгвардии. Общественные наблюдатели обещали вернуться, но пока своих палаток заново не поставили. А вот у Верхнего Торецка контролировать железнодорожную ветку даже нет смысла, потому что она повреждена. Зато по автомобильной дороге до сих пор передвигаются крупногабаритные машины, потому что силовики считают, что пропускать нельзя только загруженный транспорт.

Как сообщал УНИАН, СНБО на заседании 15 марта принял решение о временном запрете перемещения товаров через линию разграничения в зоне АТО до возвращения боевиками под юрисдикцию Украины захваченных предприятий, стоимость которых оценивается в 2 млрд долларов.