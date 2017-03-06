Ремонтные работы в Авдеевке так и не начались - Жебривский

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Режим тишины и разрешение на работы по восстановлению линии электропередачи и Донецкой фильтровальной станции утром были предоставлены с обеих сторон. С нашей стороны ремонтные бригады, саперы, представители СЦКК и ОБСЕ были готовы в любой момент выйти в район", - сообщил он.

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Однако Жебривский отметил, что "стороны ОРДО не было саперов и представителей миссии ОБСЕ."

"Сегодня ремонтных работ уже и не будет. Сейчас решается вопрос относительно соблюдения режима тишины на завтра и проведения восстановительных работ, соответственно, завтра", - добавил чиновник.