Ремонтные работы в Авдеевке так и не начались - Жебривский

15:41, 06 марта 2017
Война
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В понедельник не будут проводить ремонтные работы на Донецкой фильтровальной станции и ЛЭП в районе Авдеевки.

Жебривский сообщил. что сегодня ремонтных работ уже и не будет / Фото УНИАН

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Режим тишины и разрешение на работы по восстановлению линии электропередачи и Донецкой фильтровальной станции утром были предоставлены с обеих сторон. С нашей стороны ремонтные бригады, саперы, представители СЦКК и ОБСЕ были готовы в любой момент выйти в район", - сообщил он.

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Однако Жебривский отметил, что "стороны ОРДО не было саперов и представителей миссии ОБСЕ."

"Сегодня ремонтных работ уже и не будет. Сейчас решается вопрос относительно соблюдения режима тишины на завтра и проведения восстановительных работ, соответственно, завтра", - добавил чиновник.

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Теги: #Авдеевка#Жебривский#работы