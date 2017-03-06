В больницу Днепра за неделю доставили семь бойцов, их состояние крайне тяжелое - врач

"Семь солдат в крайне тяжелом состоянии были доставлены в больницу", - сообщил 112 Украина главврач больницы Сергей Рыженко.

По словам Рыженко, почти все доставленные со слабой позитивной динамикой идут на поправку. "Мы боремся за их жизнь, хотя состояние некоторых такое, что в мирной жизни такого никогда не увидишь", - добавил он.

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Как рассказал главврач больницы им. Мечникова, один из доставленных в Днепр военнослужащих получил минно-взрывное ранение и поступил к ним после длительного синдрома сдавливания. "Это 19-летний военный. Настолько "тяжелый", что дозы нонадреналина повышаются почти каждый час. Ему ампутировали обе ноги, у него крайне тяжелая ситуация с почками, проводим диализ. Делаем все возможное, хотя понимаем, что, как правило, такие бойцы не выживают", - сообщил Рыженко.

Всего же, по словам главврача больницы, на лечении находятся 15 военнослужащих, из них двенадцать - в крайне тяжелом состоянии.