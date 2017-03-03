Миссия ОБСЕ второй раз подряд зафиксировала более 2,5 тыс. взрывов на Донбассе за сутки
19:15, 03 марта 2017Война
417
Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) сообщает, что за минувшие сутки зафиксировала более 2,5 тыс. взрывов в отдельных районах Луганской и Донецкой областей.
В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия задокументировала меньше нарушений режима прекращения огня / фото: УНИАН
Об этом говорится в отчете миссии по состоянию на 19:30 за 2 марта.
"В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия задокументировала меньше нарушений режима прекращения огня, в том числе более 1400 взрывов, по сравнению с более чем 2 тысяча ми взрывов в предыдущий отчетный период", - отметили в СММ.
Читайте такжеМиссия ОБСЕ зафиксировала около 2,5 тыс. взрывов на Донбассе
"В Луганской области Специальная мониторинговая миссия зафиксировала больше нарушений режима прекращения огня, включая более 1150 взрывов, по сравнению с почти 500 взрывами, задокументированными в предыдущий отчетный период", - говорится в отчете.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter