Миссия ОБСЕ второй раз подряд зафиксировала более 2,5 тыс. взрывов на Донбассе за сутки

Об этом говорится в отчете миссии по состоянию на 19:30 за 2 марта.

"В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия задокументировала меньше нарушений режима прекращения огня, в том числе более 1400 взрывов, по сравнению с более чем 2 тысяча ми взрывов в предыдущий отчетный период", - отметили в СММ.

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"В Луганской области Специальная мониторинговая миссия зафиксировала больше нарушений режима прекращения огня, включая более 1150 взрывов, по сравнению с почти 500 взрывами, задокументированными в предыдущий отчетный период", - говорится в отчете.