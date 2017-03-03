В ОБСЕ сообщили об увеличении числа случаев применения запрещенного оружия на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

«Ситуация с безопасностью на востоке остается напряженной и неспокойной. Некоторые показатели были весьма тревожными. На минувшей неделе сохранялась тенденция, зафиксированная за предыдущие две недели. Тревожным было увеличение количества случаев применения запрещенного Минскими соглашениями вооружения – минометов, танков и артиллерии, в том числе реактивных систем залпового огня. На прошлой неделе по сравнению с позапрошлой СММ зафиксировала увеличение количества взрывов от артиллерийского огня на 250% и увеличение количества взрывов от минометного огня в 12 раз. СММ зафиксировала 27 взрывов, вызванных огнем с применением реактивных систем залпового огня. На позапрошлой неделе – ни одного», - проинформировал он.

Хуг также отметил, что во вторник, 28 февраля, наблюдатели в Горловке, которая контролируется боевиками «ДНР», слышали один залп из РСЗО.

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«Было выпущено около 20 ракет, а также 615 взрывов. По оценкам, это были выстрелы из систем оружия неустановленного типа», - добавил он.

Он также сообщил, что на прошлой неделе в районе треугольника Авдеевка – Ясиноватая - Донецкий аэропорт пришлось 46% случаев от общего количества нарушений режима прекращения огня, на район Светлодарска и Дебальцево – 23%, на районы, к западу и северу от Горловки – 15%, на западные районы Луганской области – 7%.

«Однако в западных районах Луганской области, за относительно небольшой цифрой, кроются другие, более тревожные показатели. По наблюдениям СММ, около 40% всех от общего количества нарушений режима прекращения огня с применением тяжелого вооружения произошли в западных районах Луганской области. От общего количества всех взрывов, зафиксированных СММ на прошлой неделе, три четверти приходятся именно на эти районы», - добавил он.