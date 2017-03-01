Миссия ОБСЕ за минувшие сутки зафиксировала в Донецкой и Луганской областях более тысячи взрывов
21:56, 01 марта 2017Война
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Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляет, что за минувшие сутки зафиксировала в Донецкой и Луганской областях более тысячи взрывов.
На Луганщине наблюдатели зафиксировали около 135 взрывов / УНИАН
Об этом говорится в отчете миссии за 28 февраля.
"В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия задокументировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, в том числе около 900 взрывов по сравнению с около 450 в предыдущий отчетный период", - заявили в миссии.
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На Луганщине наблюдатели миссии также зафиксировали резкое увеличение количества нарушений режима тишины: около 135 взрывов, тогда как в предыдущий день их было 60.
Как известно, боевики сегодня 58 раз обстреляли позиции сил АТО, один боец ранен.
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