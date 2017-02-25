Украина нуждается в оборонительном оружии - Климкин

Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что Украина нуждается в оборонительном оружии, в частности, высокотехнологичном оружии.

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Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сказал в интервью газете «Зеркало недели. Украина», отвечая на вопрос, нуждается ли Украина в оборонительном летальном оружии.

«Мы однозначно нуждаемся в нем. Я, правда, всегда говорю, что не люблю этого разделения - на летальное и нелетальное. Есть четкое понятие оборонительного оружия. Нам оно необходимо», - подчеркнул Климкин.

«Нам однозначно необходимо больше высокотехнологичного оружия, нам необходимо эффективное взаимодействие с Соединенными Штатами и НАТО, причем во многих сферах», - заявил министр.

Также он убежден, что такое взаимодействие сегодня реально уже начинает приносить результаты. «И, главное, по реакции наших друзей и коллег, я понимаю: они видят, что результаты есть», - добавил глава МИД.

Вместе с тем он добавил, что у него сложилось впечатление, что люди из новой американской администрации президента Дональда Трампа «имеют четкие убеждения и готовность их отстаивать».

«Как это будет осуществляться с точки зрения поставок нам оружия, других вопросов – над этим будем работать. Военно-техническое сотрудничество однозначно будет продолжаться и, что самое главное – развиваться», - заявил Климкин.