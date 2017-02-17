Боевики "ДНР" превратили захваченный интернат в военную базу - волонтеры (фото)

Российские армейские корпуса на Донбассе давно без стеснения используют объекты социальной инфраструктуры под свои базы и казармы, превращая их в военные объекты, представляющие террористическую угрозу проживающему там мирному населению, говорится в расследовании InformNapalm.

Так произошло и с подопечными Горловского дома-интерната для граждан пожилого возраста и инвалидов. До войны в нем проживало 217 человек. С началом военных действий часть из них была вывезена в Константиновку, по состоянию на ноябрь 2015 года в Горловке оставалось около 50 человек.

Читайте такжеВолонтеры назвали имя россиянина, командующего группой "спецназа Новороссии" (фото)

"С середины 2015 года Горловский дом-интернат стал местом базирования военнослужащих российских оккупационных войск, что подтверждается спутниковыми снимками Google Earth", - отметили волонтеры.

По информации сепаратистских СМИ, во время боевых действий зимой 2015 года интернат был поврежден, снаряд попал в крышу здания, были выбиты окна. Глядя на снимки, становится понятным, почему — на территории практически постоянно фиксируются военные грузовики.

"Военнослужащие "ДНР" и сегодня не стесняются выкладывать фото на фоне таблички Горловского интерната с подписью "Я на КПП стою". Таким образом, объект социальной инфраструктуры автоматически стал военным, нарушая нормы международного права", - рассказали в InformNapalm.