Боевики обстреляли старую часть Авдеевки, попали в жилой дом

Об этом в пятницу вечером сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Авдеевка. Опять обстрел старой части города. Боевики не жалеют никого, даже детей. Снаряд попал в пятиэтажный жилой дом №73 по ул. Соборной (бывшая Ленина). В квартире находилась мать и пятеро детей в возрасте от 5 лет и старше", - говорится в сообщении.

Читайте такжеИсточник в разведке объяснил, с чего началось обострение в Авдеевке - СМИ

По словам Аброськина, все жители остались живы, вызвали на помощь сотрудников полиции.

Как сообщал УНИАН, российские войска и контролируемые РФ боевики на Донбассе с 29 января начали массированные обстрелы Авдеевки, используя тяжелую артиллерию и системы «Град» и танки.