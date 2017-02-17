В The Atlantic Council объяснили, почему Украину необходимо вооружить немедленно
Отказ от передачи летального оружия Украине базируется на простом аргументе. Если США вооружат Киев, Москва усилит войну на Донбассе. Кремль повысит ставки, отправляя еще больше оружия в соседнюю страну или сделает военное давление на Украину еще более сильным.
По этой логике, если эскалация выгодна только России, передача оружия Украине - это плохая идея. Но это очень сомнительная логика. Об этом в статье для Atlantic Council политолог Rutgers University-Newark Александр Мотыль, передает ZN.UA.
Она основывается на предположении, что Москва якобы лишь ответила на украинские и западные инициативы в Крыму и на Донбассе. "А значит Украина поставила под угрозу российские интересы своим выбором демократии и Запада. Поэтому "бедной России" якобы ничего не оставалось, кроме как ответить насилием. Запад расширил НАТО, а бедной России "пришлось" вторгнуться в Украину. То, что украинская революция не была направлена против России и что именно российская агрессия отвернула Украину от Москвы, в этой логике игнорируется. Так же, как и тот факт, что НАТО переживал упадок, пока война Путина его не возродила. И альянс никогда серьезно не интересовало членство Украины", - пишет эксперт.
Он добавляет, что последние события доказали сомнительность этой позиции. Несколько недель назад Россия устроила серьезную эскалацию с применением артиллерии против Украины в городе Авдеевка. Слабое продвижение украинских сил было слишком незначительным, чтобы спровоцировать столь непропорционально жестокие атаки. Они были, скорее, сигналом Кремля новой администрации в США, что он может делать, что вздумается и когда вздумается в рамках своей так называемой "сферы влияния".
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Кроме того, лишь несколько дней назад российское телевидение подтвердило то, о чем Украина говорила постоянно: у пророссийских боевиков в Донбассе около 700 танков. Учитывая, что у них было лишь несколько бронемашин в 2014 году, можно сделать вывод, что танки прибыли из России - единственной страны, которая разделяет границу с Донбассом. Конечно, Кремль отрицает это, но его возражения смехотворны из-за абсурдности. Все это указывает на одно: Россия поднимает ставки, отправляя больше оружия, боевиков или усиливая военное давление на Украину, не зависимо от того, что Украина и Запад сделают.
"Кремль идет на эскалацию не потому, что он реагирует на действия Запада или Украины, а потому, что у него есть свои империалистические планы в отношении Украины и других стран так называемого "ближнего зарубежья". Украинская независимость, так же как и беларуская или независимость стран Балтии - это провокация против потребностей путинской России", - говорится в статье.
Автор соглашается, что если бы ЕС или США вооружили Украину, вероятно, что Россия бы на это ответила. Но проблема в том, что Россия устроит эскалацию все равно, даже если Киев не получит летальное оружие. Передача вооружения повысит способность Украины защитить себя.
"Представим, что США передали Украине 700 противотанковых ракет. А Россия отправила еще 700 танков "в ответ". При каких условиях Украина имеет больше возможностей сдержать российское наступление: когда у нее нет противотанковых ракет, а у России есть 700 танков, или когда у Украины есть 700 западных ракет, а у России есть 1400 танков? Конечно же, во втором случае. Потому что в первом Россия может получить преимущество над Украиной без потерь. А так ей придется дважды подумать, готова ли она потерять 700 танков. Поэтому надо вооружить Украину немедленно", - говорится в статье.
Автор добавляет, что мир на востоке Украины начнется тогда, когда Россия и ее тиранический президент решат, что они хотят этого мира. Но шансы вспышки насилия будут сокращены, если у Украины будут серьезные возможности защититься от российского наступления.