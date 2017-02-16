Боевики каждые полчаса обстреливают Авдеевку - Жебривский

Об этом сообщил председатель Донецкой военно-гражданской областной администрации Павел Жебривский в Facebook.

"Сейчас в Авдеевке каждые 20-30 минут слышны отдаленные взрывы. Лупят по окрестностям и позициям наших военных", – заявил он.

Также он сообщил о состоянии нескольких раненых во время сегодняшних обстрелов.

Первые обстрелы из артиллерии большого калибра по жилому сектору Авдеевки были зафиксированы ориентировочно в 18:20.

Как сообщал УНИАН, поддерживаемые Россией боевики на Донбассе нанесли артиллерийский удар по жилому сектору Авдеевки, погиб мужчина 1973 года рождения.