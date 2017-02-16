Боевики каждые полчаса обстреливают Авдеевку - Жебривский
23:18, 16 февраля 2017Война
2390
Боевики российских гибридных войск каждые 20-30 минут обстреливают украинские позиции в районе Авдеевки Донецкой области.
Иллюстрация / REUTERS
Об этом сообщил председатель Донецкой военно-гражданской областной администрации Павел Жебривский в Facebook.
"Сейчас в Авдеевке каждые 20-30 минут слышны отдаленные взрывы. Лупят по окрестностям и позициям наших военных", – заявил он.
Также он сообщил о состоянии нескольких раненых во время сегодняшних обстрелов.
Первые обстрелы из артиллерии большого калибра по жилому сектору Авдеевки были зафиксированы ориентировочно в 18:20.
Как сообщал УНИАН, поддерживаемые Россией боевики на Донбассе нанесли артиллерийский удар по жилому сектору Авдеевки, погиб мужчина 1973 года рождения.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Бои под Авдеевкой