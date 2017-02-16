Боевики каждые полчаса обстреливают Авдеевку - Жебривский

23:18, 16 февраля 2017
Война
2390

Боевики российских гибридных войск каждые 20-30 минут обстреливают украинские позиции в районе Авдеевки Донецкой области.

Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщил председатель Донецкой военно-гражданской областной администрации Павел Жебривский в Facebook.

"Сейчас в Авдеевке каждые 20-30 минут слышны отдаленные взрывы. Лупят по окрестностям и позициям наших военных", – заявил он.

Также он сообщил о состоянии нескольких раненых во время сегодняшних обстрелов.

Первые обстрелы из артиллерии большого калибра по жилому сектору Авдеевки были зафиксированы ориентировочно в 18:20.

Как сообщал УНИАН, поддерживаемые Россией боевики на Донбассе нанесли артиллерийский удар по жилому сектору Авдеевки, погиб мужчина 1973 года рождения.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Бои под Авдеевкой
Теги: #Авдеевка#боевики#Жебривский