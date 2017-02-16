Катастрофа MH17: "Хмурый" из доклада Bellingcat отрицает причастность к перевозке "Бука"

Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Издание по электронной почте (отмечается, что адрес фигурировал в расследовании Bellingcat и других источниках) связалось с предполагаемым героем публикации по кличке "Хмурый", который коротко прокомментировал доклад.

Предполагаемый герой доклада Bellingcat написал, что считает такое расследование "попыткой увести следствие в сторону".

Собеседник также заявил, что по его мнению, в докладе не приводится никаких доказательств.

"Главными факторами в данном деле являются два: 1. Кто отдал команду на поражение цели. 2. Кто стрелял. Ни к первому, ни ко второму я не имею никакого отношения", - заявляет он.

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Как известно, ранее международная экспертно-журналистская группа Bellingcat установила, что транспортировку зенитно-ракетной установки "Бук", из которой был сбит MH17, организовал российский генерал-майор Сергей Дубинский.

Согласно докладу, Дубинский известен также как боец "вооруженных сил" так называемой "ДНР" под позывным "Хмурый".

Как сообщал УНИАН, международная команда журналистов-расследователей из проекта Bellingcat подготовила два доклада, в которых содержатся новые подробности об обстоятельствах катастрофы в 2014 году Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines под Донецком. Один из докладов Bellingcat о "Хмуром", второй не будут публиковать вовсе, так как он содержит информацию, которая может навредить следствию.

Справка УНИАН. 17 июля 2014 в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили «Боинг» компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

Подавляющее большинство из них - 194 пассажира - были гражданами Нидерландов. Самолет упал в зоне, контролируемой боевиками. Тела погибших перевезли в Нидерланды для экспертиз. 24 июля Украина делегировала расследование катастрофы самолета Нидерландам.