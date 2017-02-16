Пообещали, но не выполнили: миссия ОБСЕ не получила от сторон конфликта на Донбассе информацию о вооружении для отвода

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал первый заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

Читайте такжеСегодня трое украинских военных погибли, четверо получили ранения – штаб АТО

«Верификация со стороны СММ - это то, что позволяет сторонам преодолеть проблему недоверия, верификация придает уверенности, которой так не хватает в течение этих 2,5 лет, это один из ключей к разрешению этого конфликта. Однако мы не можем проводить верификацию по двум причинам: во-первых, стороны не предоставили нам обновленную информацию об их позициях и вооружении, которое подлежит отводу. Они пообещали это сделать, но они этого не выполнили», - отметил Хуг.