Эксперт объяснил, почему не стоит ждать скорой ликвидации нынешних главарей "Л/ДНР"

"У нас остается два главных персонажа: Захарченко и Плотницкий. Но они пока удовлетворяют Кремль полностью, справляются с поставленными задачами, поэтому их ликвидация сейчас не ко времени", - цитирует Жданова Обозреватель.

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Также эксперт прокомментировал то, что российский писатель Захар Прилепин сформировал в "ДНР" свой "батальон". По его словам, это доказательство того, что российские спецслужбы активно ищут замену Мотороле и Гиви.

"Это пропаганда. Им нужны герои. Гиви - нет, Моторолы - нет. Кому звание героя России следующему вручать? Я называю подобные персонажи мультяшными и они их вводят… Нужны следующие герои", - подытожил Жданов.

Как соощал УНИАН, российский писатель Захар Прилепин вступил в ряды боевиков на Донбассе - октября 2016 года занимает "должность заместителя командира батальона" по работе с личным "ДНР".l

Напомним, 8 февраля боевики "ДНР" сообщили об уничтожении главаря "батальона "Сомали" "Гиви". По предварительным данным, был использован реактивный пехотный огнемет "Шмель", который состоит на вооружении в России.